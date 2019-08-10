台專家稱大陸人吃不起榨菜　陸網民嘲無知

大陸「涪陵榨菜」近期因業績欠佳，致股價大跌。台灣財經專家黃世聰周三（7日）在節目上指出，主要原因是「大陸人連榨菜都吃不起」，發言期間更讀錯「涪」字普通話音，大擺烏龍，遭大陸網民圍攻。他們紛紛斥責黃世聰「無知」，涪陵榨菜亦大搞優惠活動，揶揄「買不起，就送」。



節目播出後，有大陸網民認為黃世聰無知，「一本正經地胡說八道」、「字都不認識」、「榨菜賣不動是消費升級吧」。亦有人諷刺回應，「我們吃泡麵加火腿腸，不加榨菜」、「確實吃不起，都是吃火鍋燒烤的」、「準備買包榨菜去炫富」。但有人提到，「榨菜銷量下降可能跟外賣盛行有關」、「我1年沒吃榨菜了」。



事件發生後，涪陵榨菜隨即在官方微博推出優惠活動，向10名參與者各送出一箱價值188元人民幣（約211元港元）的榨菜；並表示將贊助富錦馬拉松和哈爾濱馬拉松比賽。黃世聰則在Facebook就發音錯誤一事道歉，更表示希望他的言論能夠在目前緊張的兩岸關係中，紓緩一下大家的氣氛。



「烏江涪陵榨菜」是重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司的旗下品牌，後者是中國最大的榨菜生產企業，成立至今超過20年，2010年上市。