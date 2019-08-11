警破盜戰國古墓案拘29人　追回26件國家一級文物

安徽淮南市警方近日破獲一宗盜墓案，拘捕29人，包括兩名A級通緝犯，他們涉嫌盜掘戰國時期楚國的武王墩古墓。市副市長、公安局長李安林表示，已追回75件珍貴文物，當中有26件國家一級文物。惟是次盜掘導致墓穴嚴重損傷，市政府已加強古墓安全防範和日常巡查工作。



警方表示，疑犯去年先後3次盜掘該古墓，首次因資金不足，加上被發現而中止，之後兩次成功盜走大量文物。警方表示，古墓內數個墓穴、耳室已被破壞性盜掘，墓穴內出現約40厘米深的積水，多處牆壁被鑿通。收繳40公斤土製炸藥，15根雷管（引爆器）、鐵鏟、探針等盜墓工具。



經鑑定，被盜的文物包括國家一級文物26件、二級文物32件、三級文物16件，一般文物1件，時代均為戰國時期。市文物保護局局長沈漢清介紹，國家一級文物當中包括一套4件的「虎座鳳鳴鼓」；一套2件的「阜平君銘文虎形青銅座」、一套18件的「編磬」，以及一套2件的「獸首雲紋圓形漆木磬座」。



據了解，武王墩古墓位於準南市山南新區三和鄉徐窪村南約150米處，該墓是一座平面呈「甲」字形的大型墓葬，在1981年被確定為安徽省重點文物保護單位。沈漢清表示，從墓葬位置以及與周邊大墓的關係，根據此次追回的文物判斷，該古墓應屬於楚國遷都壽春後一座王級的大型墓葬。