歷史新說：發掘兩曾國國君夫妻合葬墓　證是周文王之後

湖北隨州市早前發現春秋中、後期曾國公侯的墓地，最新發現兩組曾國國君及夫人的合葬墓等54座墓葬，出土1000多件工藝精美的青銅器、漆木器等隨葬品。此次發現有助研究周代歷史、曾周關係史等，青銅器銘文內容，可解開考古專家爭論的曾侯是誰人後代之謎。



國家文物局近日召開第三期考古中國重大研究項目新進展工作會，介紹湖北文物考古研究所在2018年10月開始發掘棗樹林墓地。出土的青銅器銘文顯示，「曾公」、「曾」、「曾侯」和「曾夫人」等，均可證實是曾侯寶墓和其夫人芈加墓、曾公求墓和曾夫人漁墓兩曾國國君的合葬墓。墓中出土大批青銅禮樂器，例如甬鍾、鼎、盤等。



在司馬遷撰寫的《史記》中記載，周王分封姬姓諸侯國是隨國，惟在湖北隨州發現的都是曾侯墓地，此前，曾、隨是同一國，還是兩個國，在學界一直有爭議。墓中出土的銅缶銘文顯示，「楚王媵隨仲羋加」，意思是楚王將女兒羋加嫁至「隨國」，而羋加又是曾侯夫人。考古學家認為，曾和隨是一國兩名。



曾國在歷史書上並無具體介紹，經考古發現，逐漸發現曾國的歷史，確認曾國有13名曾侯，填補兩周關於曾國的空缺。曾侯是周文王之後還是周武王之後，在考古學界亦存有分歧，在此次發掘的編鐘銘文上顯示「余文王之孫，穆侯元子，出邦於曾」等內容，說明曾侯是文王之後。