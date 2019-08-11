斥美令貿戰升級　華商務部：極限施壓不會成功

中美貿易戰持續，針對美方突然宣布在下月1日起對中國3000億美元（約2.34萬億港元）輸美產品加徵10%的關稅，又將中國列為匯率操縱國，中國商務部條法司司王賀軍接受官方媒體訪問時斥責美方違背承諾，令貿易摩擦升級，直言這樣的極限施壓不會成功。



王賀軍指出美方的舉措再次出爾反爾，嚴重違背中美元首在日本大阪會晤共識，升級貿易摩擦，直斥美方的單邊主義、霸凌主義、保護主義的行徑，破壞中美經貿磋商的氣氛，不利於雙方經貿糾紛的解決，中方對此堅決反對。王強調，中國絕不接受別國的高壓和恫嚇，面對美國的單邊主義和極限施壓，中國絕不會在原則問題上妥協，「如果美國執意升級經貿摩擦，中方將不得不採取反制措施」。



王賀軍續指，中方始終認為美方採取升級貿易摩擦的做法，不符合中美兩國和世界的利益，「希望美方放棄零和思維和極限施壓的套路，以元首會晤共識為根本指引。雙方要坦誠面對分歧，始終堅持相互尊重、平等互利的原則，努力管控分歧。在事關中方核心利益問題上，美方要謹言慎行，多採取建設性行動，為中美經貿關係重歸正常軌道創造良好條件」。



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