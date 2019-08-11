研究：全球升溫相差0.5℃　中國高溫死亡案增3萬

全球195個國家於2015年簽訂《巴黎氣候協定》，目標是把全球平均氣溫升幅限制於「比工業革命前水平高2℃」，長遠限制在1.5℃內。近日在英國權威科學雜誌《自然》上發表一項研究指出，假如氣溫升幅增至2℃而非1.5℃，中國主要城市每年與高溫相關的死亡案例將增加約3萬宗。



研究檢視1986至2005年間中國27個城市與高溫相關的死亡率統計進行推算，發現每百萬人當中，32.1人的死因與高溫有關。根據推算，當全球平均氣溫上升1.5℃時，每年與高溫相關的死亡率將增至每百萬人死103.7至129.9人；若氣溫上升2℃時，死亡率更進一步增至每百萬人死137.3至169.9人。按中國城市人口約8.31億計，0.5℃的氣溫升幅差距，將令每年中國城市高溫死亡人口增加2.79萬至3.32萬。



據有份參與研究的中國國家氣候中心研究員、中科院新疆生態與地理研究所特聘教授蘇布達指出，跟以往多數針對高溫熱浪與發病率、死亡率的研究相比，這次的研究考慮了人類對高溫的適應能力以及變化的人口結構。



研究又將高溫死亡相關案例按性別和年齡分成4組進行分析，結果發現，中國非勞動力人口的死亡人口比重升幅非常顯著。另一名參與研究的南京資訊工程大學地理科學學院院長姜彤表示，由於長者適應極端氣候能力較差，而中國人口老化問題日趨嚴重，因此非勞動力人口的高溫死亡人數未來增幅可能更明顯。