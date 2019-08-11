資料庫：DG曾辱華道歉　內地眾星扺制罷去時裝騷

中國經濟近年發展迅速，吸引不少外資大企業進駐，惟不時爆出外企辱華、歧視及分裂風波。在Versace事件之前，另一意大利著名時裝品牌Dolce & Gabanna（DG），早前因一輯廣告被批辱華，引發內地明星抵制。



事源DG一個廣告內，一名中國女模笨拙地用筷子食Pizza和意粉，被內地網民認為是歧視中國文化。至於廣告中女模也被起底，怒轟其身為中國人竟然示範不懂用筷子，又叫她不要回中國；女模事後道歉並解釋，事前不知拍攝內容，又指自己深愛祖國，擔心事件毀掉其模特兒事業。



設計師Domenico Dolce與Stefano Gabbana事後拍片道歉，表示會汲取教訓，承諾同類事件不會再發生，盡全力理解及尊重中國文化，片尾更以普通話說出「對不起」。事發後，該品牌一個於上海舉行的時裝騷，原邀請了章子怡、陳坤及黃曉明等約40位明星出席，惟因爆出辱華事件，加上網傳Stefano Gabbana與網民再就事件爆發罵戰，最終眾星紛紛取消出席活動。



辱華事件告一段落後，該品牌今年初又因一款以豬年為主題的T恤，再次被指有諷刺中國人之嫌。該款T恤因印上拿着鈔票、DG商標的小豬圖案，被網民認為暗諷中國人「錢多人傻」，但也有人認為部分網民反應過敏，輿論亦相對平靜。