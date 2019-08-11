不滿禁帶食物　大學生提告迪士尼索賠46.3人仔

上海迪士尼樂園自建成後，其園內的規定多次引起社會關注。繼去年6月園方因「1.4米兒童票不合理」而被廣東省高院法官提告後，至近日又有內地大學生小王，因「禁止自帶飲食」的規定沒有事先向其作出明確提示，遂而告上法庭，向園方索賠46.3元（人民幣‧下同，約52.2港元）。



事發於今年1月30日，當時在上海華東政法大學就讀三年級小王，以之前在網上花365元（約411.5港元）購買一日遊的特價門票進園遊玩，惟買票時及入園前未見有「禁帶食物」的相關提示，遂花近40多元（約45港元）買了零食，惟入園時被工作人員翻包檢查，並且加以阻攔。



小王憶述：「工作人員看到我帶零食後，先要求我把零食扔掉，態度比較強硬。」對方只讓小王在入口旁吃掉或寄存至附近的櫃裏；但因需即場處理掉食物，又或者支付一天80元（約90港元）的寄存費用，令小王感到不快。



雙方各執一詞，即使警方介入亦無法解決，最後小王只好致電園方的客服投訴，未料對方回應指，禁帶食物是迪士尼制定、且符合法律規定，官網上亦有列明。惟小王覺得在先前沒有獲得任何相關提示，導致自己的合法權益受侵犯，便在今年3月5日以一紙訴狀提告，且提出上述條款無效、以因不合理規則而被迫丟棄的食品費用，索賠共計46.3元的訴訟請求。



案件雖然至今未有結論，小王表示，眾多消費者雖對迪士尼規則感到不滿，但最後都選擇得過且過的態度放過事件，使經營者利用該種心理，鑽法律的漏洞，侵害大家的合法利益。



據了解，上海迪士尼開園時，「禁止自帶飲食」的規定受公眾質疑，而當時官方解釋是無包裝、已開封食品存食品安全隱患。但自前年11月15日起作出調整，規定「不得攜帶食品、酒精飲料、超過600毫升的非酒精飲料等以下物品入園」，與過去允許可享用的食品相去甚遠。