韓國瑜籲民眾用選票改變台灣　柯文哲將晤郭王

獲國民黨提名參加2020年的台灣總統選舉的高雄市長韓國瑜，周日（11日）到南投的寺廟參拜兼造勢時表示，過去3年台灣人太辛苦了，看到貪官污吏無能為力，只可以在來年大選利用選票改變台灣的命運；同日在台南出席活動的柯文哲，則確定將安排時間與郭台銘及王金平見面。



韓國瑜上午由南投縣長林明溱丶立委許淑華等人陪同，前往竹山鎮克明宮參拜。韓表示，他從市民眼中看到大家對未來有所期待，希望台灣生活愈來愈好，也就是他所說的安居樂業，「台灣安全」百業興旺，民眾容易賺錢，養家活口教育下一代，就是「人民有錢」。韓之後前往紫南宮，以高雄市政府名義借庫，並稱如果市政府財政變好，他會回來還庫。



自韓國瑜勝出黨內初選後，國民黨內傳出整合問題，有傳出「換韓」一說。韓的競選總部執行長林國正上周六（10日）表示，黨主席吳敦義早前表示，韓是黨的總統提名人，如有負面訊息，要全力澄清、更正，絕不會陣前換將；韓對此回應稱，黨內初選歷來都是公平、公正、公開，程序機制非常的完整，這樣的選舉結果大家都認可。



柯文哲同日在台南以騎車方式連拜10廟回應訪問稱，既然大家都關心他與郭台銘和王金平有否見面，他應找個時間約兩人坐下來一談；他又稱，政治不應是坐下來分配職務，而是站在台灣的整體利益、人民的最大福祉進行討論。