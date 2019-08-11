涉故意傷人等犯罪活動　兩涉黑組織37人判囚

湖北漢川市人民法院近期同日宣判兩宗涉黑案。兩個黑社會組織的頭目段浩浩、王蓋平分別被囚22年、20年，同時被剝奪政治權利3年，沒收所有財產；另兩組織其餘35名成員亦獲刑。



經法院審理查明，以段浩浩為首的黑社會組織長期以暴力手段，在湖北漢川及周邊區域進行15次犯罪活動，涉犯故意傷害、尋釁滋事、強迫交易、敲詐勒索、非法拘禁等多項罪名，其中5次持械犯案，造成多人受傷，嚴重影響當地經濟、社會秩序以及居民的安全。



而以王蓋平為首的涉黑團夥，則於當地長期聚眾賭博、放貴利，以及透過非法手段獲得建築工程經濟利益，先後組織逾40宗違法案件，涉犯尋釁滋事、非法拘禁、聚眾毆鬥、非法佔用農地等罪名，嚴重危害當地居民的人身、財產安全。法院指出，王X利用犯罪活動獲得政治利益及頭銜，繼而獲取更大經濟利益，其行為嚴重侵蝕了黨的組織和基層政權的純潔性、安全性。



另以段浩浩為首的涉黑組織20名成員，分別被判囚6個月至10年不等，並罰款。而以王蓋平為首的涉黑組織，其15名成員亦分別被判囚10個月至11年3個月不等，並罰款。