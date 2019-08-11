涉黑團夥販毒殺人罪成　2人判死59人判囚

內地開展掃黑除惡專項行動。海南省第一中級法院，近日就一宗涉黑案作出判決，以黑社會性質組織罪、故意殺人罪、敲詐勒索罪、販賣毒品罪等13項罪名，判處疑犯陳偉光、黃X死刑，緩期2年執行，沒收個人財產，限制減刑；另59人被判囚1年零6個月至25年不等，沒收個人財產或罰款。該案是海南掃黑除惡專項行動中，被告人數最多的案件。



經法院審理查明，陳偉光90年代開始，帶同黃X、王X、謝X等人，混迹於五指山市煙酒公司附近的賭場，被稱為「煙酒幫」，常與當地其他幫派鬥毆，進行涉黑犯罪活動，以此立威。至2003年，陳偉光進一步成為幫派中的領導人，幫派成員多達60餘人，且等級分明，並有不得吸毒、被毆打要復仇等不明文規定；他們更利用販毒得來的資金，全數作為成員的生活費。



法院指出，「煙酒幫」透過壟斷、控制五指山市的混凝土市場、非法採礦、開設賭場、敲詐勒索，非法獲利近6500萬元人民幣（約7329萬港元）。另外，他們曾在煙酒公司的宿舍、戲院、娛樂場所等公眾場所策劃殺人活動，造成1人死亡、10人受傷，嚴重破壞了五指山市的經濟秩序及市民安全。



由於該案疑犯人數眾多、案情複雜，省檢察院第一分院派遣12名檢察官、10名助理成立專案調查組，與公安機關對接，在案件移送審查起訴前，釐清案中的疑點、證據。最終，庭審持續6日，法院聽取各方的陳述及證據，遂作出以上判決。