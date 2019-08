聯合國婦女權能署(UN Women)日前在Facebook貼出同性婚姻合法的國家和地區圖表時,將台灣列為中國大陸的一個省份,「台灣,中國省份」(Taiwan Province of China),事後經台灣外交部抗議下刪除。但聯合國周日(11日)再在Twitter上發布同一張圖片,引起台外交部強烈不滿,要求聯合國正視上述問題。



聯合國在官方Twitter再度發文,指世界上有三分一以上的國家,將同性關係認定為刑事犯罪,所有人都應該能自由選擇自己的伴侶。但該發文貼出日前婦女權能署刪除的同一張圖表,再次顯示台灣為中國大陸的省份。



台外交部長吳釗燮發文表示回應,「聯合國再次搞砸了(UN screws up again !)」,並強調,「台灣不是中國的一省,台灣將同性婚姻合法化,而不是中國」。外交部發言人歐江安亦隨後表達最強烈的抗議與譴責,並已指示駐紐約辦事處立即透過各種管道及方式向聯合國提出嚴正交涉,要求改正。