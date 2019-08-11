托福雅思列台入「中國台灣」　網民籲罷考

台灣有網民發現，國際2大英語能力分級檢定測驗「托福」（TOEFL）及「雅思」（IELTS），將台灣列為「中國台灣」，引起台網民不滿，更揚言要罷考上述兩個國際考試。台灣外交部周日（11日）晚回應，已就事件請駐紐約辦事處洽詢有關舉辦方「教育測驗服務社」（ETS），表達嚴正立場，並要求更正。



台外交部指出，得悉上述問題後，雖經紐約辦事處多次聯繫，但ETS態度強硬，截至目前為止尚未給予具體回應。而IELTS官方同樣態度頑固，一直未有給予正面回覆。



一名林姓學生日前在Facebook群組「NTU台大學生交流板」發文，分享TOEFL官網報名表的截圖，顯示在國籍欄標註「中國台灣」（Taiwan，China）；該網民對事件感到不滿，更留言指「抵制考托福！」。



事件在社交網上引起熱議，有網民指出IELTS官網同樣是標註「中國台灣」，表示2大機構均已淪陷，「太可惡了，這個一定要抵制」、「要不要整理不用抵制的比較快」、「已寫信抗議」、「一定要抵制的，每一次消費都是在為未來做選擇」、愛台灣就不要考」；亦有網民另指出路，「考全民英檢，在台灣有用」、「反正本來就貴到不行，改考全民英檢」。