臥龍保護區發現新物種巴朗山雪蓮　被認定極度瀕危

四川臥龍國家級自然保護區管理局上周六（10日）公布，當局在保護區內發現植物新種「巴朗山雪蓮」。據透露，巴朗山雪蓮分布於海拔4400至4700米高山流石灘的一種雪蓮，存在於海拔最高的生態系統高山冰緣帶中。經中科院昆明植物研究所進行形態學研究及DNA分析，並根據分布區域的唯一性，巴朗山雪蓮是四川的特有品種。



據通報，巴朗山雪蓮的葉子長條呈鋸齒狀；苞葉，即雪蓮的「蓮花瓣」為少見的黑色，邊緣條狀裂開；植株表面被腺毛和長節毛覆蓋；從形態上與已知的其他種類的雪蓮差異較大。另外，巴朗山雪蓮還具有刺鼻性芳香氣味。



經中科院昆明植物研究所和臥龍保護區的分別調查，巴朗山雪蓮分布的區域非常狹窄，保守估計小於500株。根據植物所對四川西部的廣泛調查，確認巴朗山是其目前所知的唯一產地，參照IUCN（世界自然保護聯盟）的標準，認定這種雪蓮為「極度瀕危」等級。



保護區管理局黨委書記段兆剛指出，當局已針對巴朗山雪蓮開展監測調查，以盡快摸清該物種在區內的分布狀況和具體的種群數量，為下一步制定合理的保護策略作準備。目前，保護區已採取管制措施，減少人為干擾和破壞。