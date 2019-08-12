2部手機沉睡河底3年失而復得　機主情侶已變夫婦

破鏡重圓、失而復得可算是世上最讓人開心的事之一。內地傳媒近日報道，貴州藍天救援隊公共安全潛水隊隊長翟軻，日前在貴陽花溪河訓練時，在河底撿獲2部手機。由於手機都被裝在防水袋中，在除了及充電後，翟軻意外地打開了2部手機，更尋獲2名失主。最令感概的是，原來手機已在河底沉睡3年，2名失主亦由男女朋友結為夫婦。



事發於上月27日，翟軻在花溪河進行日常潛水訓練時，在5米深的水底發現一個透明防水袋，便拿回水面查看。經檢查，防水袋外觀完好，但2部手機有少許電電池液滲漏情況，和防水袋粘在一起，翟軻便撕破防水袋取出手機。當時，在他腦海中閃過一個念頭，要是手機都沒壞，還能開機，最後找到失主就「太完美了」。



及後，翟軻小心翼翼地將兩部手機擦拭乾凈，又把手機放在放在棉絮中足足2天，以便能吸乾水份。2天後，翟軻便為手機充電，並嘗試開機，結果2部手機都能正常開啟。惟開機後，翟軻又發現2部手機均有鎖屏密碼，由於擔心手機被鎖死，他連試2次密碼後便放棄。



到了上月31日晚上，翟軻在床上輾轉反側時，突然想到2部手機既放在同一防水袋內，機主會否一對情侶。他順着這個思路想，又想起自己讀書戀愛時，喜歡同「520」、「1314」等表達愛意的數字作密碼，他又開始嘗試解鎖。未料2部手機的密碼均是「1314」，他興奮得睡意全無。



在手機解鎖後，翟軻開始翻看手機訊息，希望找到聯繫機主的線索，卻發現2部手機的最後通話時間是2016年8月1日，意味着手機已在河底沉睡了足足3年。至本月1日，翟軻通過通訊錄，先聯繫上機主的朋友，隨後聯繫上機主本人。惟此時，又出現了一些「小波折」。



機主霍女士憶述，當她接獲陌生來電，指檢獲了她的手機，她便有點戒心；她坦言︰「時間過了這麽久，我當時已經完全忘了當年丟手機的事了。」翟軻沒辦法下，只好用自己的手機拍了霍女士丟失的手機中的照片，再發訊息給霍女士，霍女士才半信半疑下答應與翟軻見面。最終，2部手機在本月2日回到霍女士手裏。



霍女士透露，自己2016年8月1日與男友去河邊玩耍，2人帶了一艘小橡皮艇，並把手機放進防水袋裏，由男友掛在頸上。未料，男友剛上橡皮艇，橡皮艇便側翻，連防水袋亦墮入河中。雖然當時有好心人幫忙下水打撈，惜最終無果。未料，手機竟能回到手中，霍女士感到不可思議，甚至連手機鎖屏密碼，還是由翟軻告訴她。最後，霍女士滿臉幸福地感謝翟軻，直言︰「多虧了他，我才會有這樣一段神奇的經歷，才能找回手機，更找回了一些美好的記憶。」