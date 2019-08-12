騙徒冒充白富美　網戀為名誘惑受害人賭博詐財

廣西南寧市公安局高新分局近日通報，該局成功偵破一宗網絡賭博案，疑犯在社交網絡平台冒充「白富美」（經濟實力強、漂亮身材好、氣質佳的女性），以網戀為名誘騙受害人參與賭博，在短短數月騙取134萬元（人民幣．下同，約150萬港元）。目前，20名疑犯已被警方刑事拘留，檢察機關將對他們提出起訴。



南寧警方近日接獲民眾舉報稱，一個犯罪組織以珠寶公司作掩飾，實際上開設網絡賭場。警方掩至該組織的辦公室後，揭發疑犯經營一個名為「多彩在線」的賭博平台，通過賽車等遊戲吸引受害人下注。據悉，受害人開始參賭時都能贏錢，隨着賭資金額增多，平台便會修改中獎號碼，令他們「輸多贏少」。



經進一步調查發現，該犯罪組織成員以男性為主，他們假冒女性在各社交軟件誘騙國內多個省、區乃至境外的男受害人參與賭博。為了取得受害人的信任，疑犯甚至聘請專職女性，負責與受害人進行視頻互動，誘騙對方不斷增加投放的賭資，當中有人被騙去8萬多元（逾9萬港元）。直到有受害人發現被騙後，疑犯便立即將其「拉黑」。