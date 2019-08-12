今年首7個月破1.6萬宗涉槍爆案　公布10典型案例

內地公安部門近年加強打擊各類犯罪活動，公安部周一（12日）公布今年打擊槍爆犯罪的10大典型案例，並透露今年首7個月，全國共破獲1.6萬宗涉槍爆案件，摧毀163個犯罪組織、搗毀117個窩點，打擊處理1.7萬名疑犯，與去年同比全國持槍、爆炸犯罪發案總數同比下降20%。同日在湖北武漢市舉行「全國公安機關集中統一銷毀非法槍爆物品活動」。



據了解，自去年以來，公安部聯合海關總署、國家郵政局等24個部門，部署開展為期2年的打擊整治槍爆違法犯罪專項行動，並取得階段性成效。公安部有關負責人表示，公安部門對槍爆違法犯罪堅持「零容忍」，嚴管嚴控槍爆物品、嚴打嚴治槍爆違法犯罪，對群眾舉報的違法犯罪線索，將及時核查偵辦，並予以獎勵。



另公安部同日公布的10大典型案例，包括江西新余、湖北宜昌、重慶九龍坡破獲非法製造及買賣槍枝彈藥案；湖南華容、四川遂寧破獲網絡販槍案；廣東深圳破獲走私、非法買賣槍枝案；河北保定、山西呂梁、福建福清、河南登封破獲非法製販爆炸物品案。



同日上午，公安部組織全國154個城市集中統一銷毀非法槍爆物品，主會場設在武漢市，並在遼寧瀋陽、福建福州、廣西玉林及四川瀘州設置中心現場。據悉，今次銷毀的物品是去年以來全國公安機關收繳和民眾主動上繳的氣槍、獵槍等10.7萬支非法槍枝及大批炸藥、雷管等爆炸物品。