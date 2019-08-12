警破遂寧最大網絡販槍案　繳12槍枝拘逾60疑犯

公安部周一（12日）在湖北武漢市舉行集中銷毀槍爆物品活動，並通報多宗典型案例。其中四川遂寧市近日破獲該市歷來最大宗的非法利用訊息網絡販賣槍枝案，繳獲12支仿64式手槍及2支獵槍，以及其他類型槍枝彈藥，拘捕60多名疑犯。



通報稱，遂寧市公安局今年3月28日接獲省廳線索指，2016年8月至今年3月期間，有疑犯將自製的仿64式手槍，以5000至1萬元（人民幣．下同，5560至1.1萬港元）出售。警方成立的專案組調查後發現，涉案人員均有犯罪前科，且長期吸食毒品。



警方隨後拘捕一名出售槍枝、綽號「小白」的33歲成都男子，涉長期事非法製造、買賣槍枝。他2015年到遂寧後，因吸毒被拘留時認識同樣對槍枝感興趣的李某，獲釋後跟隨對方學習製槍，又將技術傳授他人。今年4月11日，警方在遂寧市船山區、河東新區拘捕多人，繳獲大量槍枝及彈藥。



公安部亦通報湖北公安破獲一宗網絡販槍案，繳獲41支各類槍枝、1300多發鉛彈，以及13台製造鉛彈的設備，拘捕10名涉案疑犯。