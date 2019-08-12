企業違法投產嚴重污染環境　相關部門被批失職

中央第六生態環境保護督察組早前進駐青海後，接獲民眾舉報稱，西寧市甘河工業園區一企業的瀝青項目污染嚴重；檢查後發現該項目違法投產，污染環境，批評相關部門監管嚴重失職，已要求地方政府查處及整改。



據了解，涉事企業年產8萬噸瀝青混合料的項目，去年4月經西寧經濟技術開發區甘河工業園區管委會備案同意，同年7月經湟中縣原環境保護局批復環平報告，但在相關污染防治設施尚未建成的情況下，於今年5月違法生產，截至督察時已累計生產7000多噸瀝青，由於污染十分嚴重，引起周邊民眾不滿。



督察組指出，該項目存在違法投產、污染嚴重及監管缺失3大問題。在前往該項目進行突擊檢查途中，從遠處便能看到該企業的煙囪排出滾滾黑煙，空氣中瀰漫刺鼻的瀝青味，而大片未苫蓋原料在廠區露天堆放，積塵嚴重，油污遍地，運貨車輛駛過後揚起漫天塵土。



針對相關部門監管不力的問題，督察組批評涉事企業違法生產多月，但當地政府及相關職能部門視而不見，無人過問，特別是湟中縣生態環境局曾於6月26日對該項目進行現場檢查，在明知違反環保規定的情況下，僅發出責令整改決定書，沒有督促企業停止違法行為，亦未進行處罰。