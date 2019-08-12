再有T恤印港台為國家　COACH陷輿論風波

內地一連兩日有國際時裝品牌因標註國家名稱問題鬧出風波。繼意大利品牌VERSACE（內地稱「范思哲」）的一款T恤將港澳列作「國家」後，網民再發現美國品牌COACH（內地稱「蔻馳」）一款T恤的圖案中，也將香港及台灣列作國家。該品牌的中國代言人、內地名模劉雯隨即宣布與該品牌終止合作。



從網傳照片所見，COACH的一款T恤背面印上一列城市和國家的英文名稱，其中北京、上海均標註為中國（China），香港未作任何國家標註，台北對應國家則為台灣（Taiwan）。有網民到COACH官網查看，也發現香港、澳門和台灣被列為「國家」。



不過目前COACH國際版官網暫時無法登入，原因不明。事件傳出後，內地官媒記者周一（12日）嘗試聯絡該品牌美國總部和中國分公司，惟未獲回覆。



周日（11日）VERSACE事件爆出後，該品牌中國代言人楊冪迅速發聲明與其割席。今年才成為COACH中國區代言人的模特兒劉雯，亦火速透過律師發聲明，表示與該品牌終止合作。聲明內容指她注意到該品牌的行為嚴重傷害中國人民的民族感情，應被嚴厲譴責。劉雯也在其微博稱，由於選擇品牌的不嚴謹，向大家道歉，強調堅決維護中國的主權。