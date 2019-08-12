修例風波：員工叫囂搞衰旅遊業　官媒主播奉勸國泰「不作不死」

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，日前被內地民航局要求暫停參與反修例示威的機組人員執勤內地航班。國泰其後跪低，被控暴動罪的機師已停飛，另有兩名機場員工因行為不當被解僱。內地官方電視台主播康輝周日（11日）就奉勸國泰「不作不死」，又指聽聞有員工假裝聽不懂普通話，「那說英文好了，No zuo no die」。



康輝表示，雖然香港各界支持民航局向國泰航空發出重大航空安全風險警示，但仍有國泰員工參與非法集會，叫囂「搞衰旅遊業，讓遊客不敢來香港」。他稱若情況持續，屆時「不再是遊客敢不敢來香港的問題，而是敢不敢坐國泰航班的問題」。



中央政法委微信公眾號周一（12日）就發文指，「統一」是全中國人的底線，觸碰底線的都是自尋死路；中國人的憤怒已不單是言語，而是會轉化為「實打實」的行動，並有決心、意志、能力讓不尊重「一個中國」的人徹底感到絕望。



文中亦指，中國主權利益並非可交換的有價物，表明中國人「絕對不好糊弄」，直指有關企業不要心存僥倖、兩面三刀，否則只會死得更慘。



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