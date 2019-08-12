內地智能門鎖被揭問題多多　假指紋一按即開

隨着智能家電興起，智能門鎖日趨普及。北京、天津、河北三地消費者協會周日（11日）公布，38款來自28個品牌的門鎖樣板中，8成樣本表現欠佳，當中24款的智能卡鑰匙可被破解複製，另有多款更可用「假指紋」一按即解，形同虛設。



有關報告共測試7項性能，包括智能卡鑰匙、指紋解鎖、手機應用程式解鎖等，當中超過一半樣本出現3項或以上測試不達標。市面不少智能門鎖宣稱有「活動生物指紋解鎖技術」，惟測試發現，有14款相關門鎖可以偽造出來的指紋輕易破解，涉虛假宣傳欺騙消費者。



有消費者就反映，其住所所用的智能門鎖使用僅半年左右，大門試過無故自動打開，惟錄像無拍到有人試圖爆竊，「這讓我們一家很不安」。這類智能門鎖索價不低，普遍由1000元（人民幣．下同）至逾萬元不等，近年更在網上熱銷。



智能門鎖近年發展日新月異，除指紋解鎖及智能卡鑰匙款式外，還有密碼式解鎖，惟此款式一樣暗藏危機。專家指，這類門鎖猶如「雙刃刀」，一旦被不法之徙偷窺到密碼將不堪設想。他補充，任何密碼均有被破解的風險。