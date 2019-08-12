4歲童被塞入裝有石頭麻布袋　扔入觀景池身亡

海南樂東縣日前發生一宗恐怖殺童案，4歲男童小哲失蹤後數小時，被人發現塞入裝有石頭的麻布袋後，扔入觀景池死亡。警方事後拘捕一名老婦，已移交縣公安局作進一步調查及處理。



小哲的陳姓父親表示，上周一（5日）下午他駕車外出前往接女兒，留下小哲在家中。陳男回家後遍尋兒子不獲，當天傍晚報警。約半小時後，陳男得悉寓所附近樂光農場內一處名叫「蓮花池」的觀景池，發現一個白色麻布袋，打撈上水後驚見小哲已死於袋中，「袋子裏還有石頭，10多斤重，孩子的頭上還有傷痕和血漬」。



有村民稱，事發當天見過一名老婦背着白色麻布袋出現在案發現場，「當時下雨，我妹妹出來收衣服，就看到她背着袋子，不知是進門還是出門」。另有村民表示，事發後他們都不敢靠近觀景池，「警察調查了一個通宵，把一名阿婆帶走了」。



陳男亦透露，從警方口中得知，當時無人照顧的小哲被老婦誘騙出門，隨後被對方用磚頭砸暈，再塞入麻布袋孭出門，扔入池中。據了解，蓮花池距離陳家約有3、4分鐘的路程，旁邊是樂光縣派出所。該池原本深約1米，事後池水大部分已抽走。



陳家至今仍未領回小哲的遺體落葬，其母經歷喪子之痛，終日泣不成聲，家人將孩子生前的所有照片收起，不敢讓她看到。