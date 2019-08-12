國務院擬各部門分工通知　9月底前修訂「負面清單」

國務院辦公廳周一（12日）於北京與各部門電視電話會議後，發布改革優化營商環境的各部門分工通知，表明在9月底前修訂新版市場准入負面清單，放寬市場准入，縮減清單事項，強調清單之外的企業不應另設門檻或隱性限制，由發改委和商務部等部門負責。另設市場主體信用「黑名單」，推動知識產權。



通知顯示，以服務業為重要試點，推行「全國一張清單」的管理模式，嚴禁各地區或部門自行發布市場准入性質的負面清單；強調在2019年修訂《公平競爭審查制度實施細則（暫行）》，並開展專項整治，清理對民營或外資企業投標設置不合理限制。



另外，各部門將加強建設社會信用體系，推行信用監管合承諾制，若發現有詐騙等行為，將嚴厲懲罰；並建立建全信用修復和異議申訴等機制，2019年底前修訂《嚴重違法失信企業名單管理暫行辦法》，將在2020年底前建立信用報告標準。



各部門將利用互聯網建立大數據，進行監督；又在2019年底前推出跨境電子商務等企業的認證標準，完善新型海關監管機制。在知識產權方面，知識產權局將制訂在專利等領域的嚴重失信聯合懲戒名單管理方法，加強相關侵權行為的信用監管。