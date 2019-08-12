台警破3涉黑團夥拘21人　電騙組織非法獲利數百萬新台幣

台北警方開展「同步掃黑行動」，搗破3個涉嫌暴力、電信詐騙團夥，拘捕21人，其中一電騙組織更非法獲利數百萬元（新台幣‧下同）。另中山區民生東路、林森北路日前屢發生街頭聚眾滋事案件，警方拘郭X等18名疑犯。



警方指出，一個由黑幫經營的電信詐騙集團，透過「謊稱分期付款設定錯誤」、「佯裝為被害人之親友」等常見手法，涉犯數十宗電信網絡詐欺案，非法獲利至少數百萬元；另集團頭目利用兇殘手段，對其他成員施以凌虐行為強化內部控制。警方拘捕葉X等9人，依組織犯罪防制條例、傷害與電信網絡詐欺罪起訴，移送台北地檢署偵辦，疑犯聲押禁見獲准。



另台北市北投區今年6月初發生持BB槍傷人事件，有女學生中槍受傷，引起社會關注。經警方追查，發現案件與一個暴力討債集團有關，該團夥從事高利放貸，一旦受害人無力償還，便施以暴力、恐嚇等不法手段催討債務，甚至持槍相迫。警方上周三（7日）拘捕郭X等5名疑犯，查獲現金20萬元（約5萬港元）、存摺、借據及銀行本票等贓物，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害、重利等罪，移送士林地方檢察署偵辦。



警方同時宣布搗破一個犯罪集團，疑犯林X等7人涉嫌在信義、松山等區招攬幫眾恃強凌弱，期間利用持刀槍行兇，限制他人人身自由及縱火等暴力手段，掠奪他人錢財。疑犯最終被依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、槍炮彈藥刀械管制條例及妨害自由等罪，移送台北地檢署偵辦，林X聲押禁見獲准。