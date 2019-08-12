保時捷女司機打人道歉　所長丈夫涉違紀被免職立案調查

重慶市渝北區一名駕駛保時捷（俗稱「波子」）跑車的女車主李月，日前與另一私家車車主爭執互摑，引起各界關注。網民質疑李月的家庭背景、收入來源、交通違法處理等情況存在問題。重慶公安局和市紀委監委等部門關注事件，李女丈夫童小華是當地派出所所長，目前被免除職務，立案調查。李女周一（12日）道歉稱，「我深深感到愧疚、懊悔」。



重慶公安局渝北分局周一發布調查報告，查證網民提出的質疑。報告顯示，44歲李女無固定工作，45歲童男是大學學歷，兩人在1998年結婚，育有一女。在房產方面，兩人名下有2處房產，價值50萬元（人民幣‧下同，約57萬港元），另有3處房產早在2015年前出售；房車方面，除在2016年以63.6萬元（約72萬港元）購入的三手車涉事保時捷外，還有一輛價值41.87萬元（約47萬港元）的寶馬。



李女早前聲稱「紅燈從來都是闖，打個電話全部改」，被網民質疑其處理交通違規的方法有問題。部門查證後發現，李女在4年內共有29次交通違規紀錄，其中闖紅燈1條，無超速違法記錄，並已繳交罰款和扣分等。童男事後被停職，接受各部門調查，在調查期間，又被發現其另有違紀行為。經當地公安局黨委研究決定，免除童男的所長職務。



當地公安局周一發布李女的道歉書，表明打人的原因是性格火爆狂妄自大，虛榮心強，為了面子亂說一些不負責任的說話，為丈夫、女兒和家人造成嚴重的心理負擔和傷害，「鄭重說一聲對不起，今後改正自身缺點，希望大家給我改過的機會」。