遭班主任3度毆打致精神殘疾　警拒立案女童自訴

教育工作影響小朋友的一生。家住黑龍江大興安嶺地區的11歲女童高欣（化名），3年半前遭女班主任蔡釩（化名）多次毆打後，雖然肉體上傷口經已康復，但精神上傷害從未復原，更出現「創傷後應激障礙、軀體化障礙」，被鑑定為「精神殘疾二級」。令人憤怒的是，警方至今仍不予立案，而高欣提起刑事自訴，亦被蔡釩上訴得直；案件目前已被發還重審，惟法院尚未開庭。



事緣於2015年12月17日，根據高欣自述，時齡8歲的她將一把學習用雕刻刀放在書包並帶回校，卻被班上一名有智力障礙的同學偷出來把玩，結果蔡釩發現後，便當着全班學生面前，一手把她扯到講台上毆打，又要她罰站一整天；其父母當晚發現高欣受傷後，翌日便到學校投訴。未料在父母離開後，高欣又因答錯問題，2度被蔡釩毆打罰站。



同月22日，高欣在家長陪同下到當地派出所報案。警方展開調查後，確認該班全部16名學生均曾被蔡釩毆打，有學生直言，一年中「打得重的有8次」。而蔡釩亦向警方承認毆打高欣，但辯稱自己擔心學生，「對高欣學習要求比較嚴」，才情緒激動。事後，警方僅行政拘留她15天，並罰款1000元（人民幣．下同，約1130港元）。



肇事的松嶺區壯志學校時任校長宋升記，事後則召開校務會議批評了蔡釩的行為，同時暫停其班主任職務。惟事件未有隨蔡釩被警方、校方處分而結束。



高欣的父母發現，女兒在事後性格變得暴躁而內向，更嚴重的是，一旦情緒激動，女兒的雙腿便無法活動，更出現下肢疼痛、記憶減退等症狀。高欣及後被送院治療，診斷為腰部軟組織挫傷、腰部外傷後右下肢活動障礙、脊髓神經損傷、創傷後應激障礙、軀體化障礙等，2017年8月30日被鑑定為「精神殘疾二級（Ｈ重度殘疾）」，翌月獲頒殘疾人證。



雖然高欣被鑑定為重度殘疾，惟當地警方認為，蔡釩的行為不屬於刑事犯罪，3度拒絕立案，高欣於是向松嶺區人民法院提起刑事自訴附帶民事訴訟，要求追究蔡釩的刑事責任及民事責任。



今年4月27日，松嶺區人民法院就案件作出一審判決，認為蔡釩身為教師，履行教育職責過程中，多次毆打、體罰高欣，情節惡劣，構成虐待被監護、看護人罪，判處有期徒刑1年6個月，民事方面則由校方一次性賠償高欣16多萬元（約18萬港元）。惟蔡釩不服上訴，大興安嶺地區中級人民法院今年7月則認為一審判決部分事實不清，決定撤銷一審判決，發回重審。目前，該案尚未開庭重審。