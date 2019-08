台灣一名不諳英語的僱主,近日因購買奶粉問題與外傭鬧出笑話。外傭原本想要一張奶粉品牌的照片,但因僱主英語水平不高,於是求翻譯軟件幫助。惟結果卻顯示作「奶照」,僱主於是找來一張半遮裸胸回覆,事件引起熱議。



外籍傭工稱,「you give to me the picture of milk of your mom」(請你給我一張你媽媽飲用的奶粉照片給我),方便購買。不料僱主利用翻譯得出的結果卻顯示,「你給我一張你媽媽奶的照片」,她於是在網上找來一張裸胸照片發回。



外傭心知不妙後,已立即回覆稱「「No! it’s not」(不!不是這個),又補充道「I say the milk powder of your mon」(我指是你媽媽飲用開的奶粉)。僱主閱畢後,又再發放同一「奶照」給對方。僱主後來才發現,自己一直將翻譯設定錯誤,結果鬧出此笑話。