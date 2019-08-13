孕婦疑浴室觸電死　夫赤腳查看同被電釀2屍3命

深圳龍崗區龍崗街道龍西社區近日發生2屍3命的慘劇。一對年輕夫婦被發現陳屍出租屋內，經初步調查，懷孕的女死者懷疑洗澡時觸電，丈夫救人時也被電，結果兩人翌日被發現時經已身亡。



據了解，死者吳姓夫婦在龍崗街道同一電子廠打工，上周五（9日）兩人沒有上班，手機也無人接聽。在同廠打工的吳男兄長當日中午，帶着工友前往查看，卻發現無人應門，於是從二樓的消防窗爬入屋，先發現弟弟倒臥在浴室外，之後再在浴室內發現全身赤裸的弟婦，當時兩人經已死亡。



警方初步調查，該宗命案因意外觸電所致，懷疑吳妻在浴室觸電，吳男發現後跑去了解，卻因沒有穿上拖鞋同樣觸電，最終造成兩人死亡。據吳姓夫婦的工友張女士透露，夫婦來自湖南，年約同樣約30歲，兩人在老家育有一個2歲女兒，吳妻正懷有第二胎。



據住在死者樓上的鄰居女兒表示，案發前一晚，她推開大廈大門時也感到觸電。後房東在大門外臨時貼了張告示，寫着「大門漏電」。她又稱，當天晚上8時至9時間，曾聽到有男聲叫了兩聲「救命」的呼救聲，但她以為是電視的聲音。直至第二天大批人聚集在出租屋外，她才知道住在樓下的吳姓夫婦出事，才回想起當時呼救的可能是吳男。



而事發後，有街道辦的人前往該大廈，將涉案的出租屋連同大廈的電錶查封，之後大廈便一直沒電供應。由於天氣太熱，有住戶被迫搬到附近的酒店過夜，據知酒店房租由房東支付。