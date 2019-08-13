洪水圍城前划艇世界冠軍救人　網民︰學以致用最高境界

利奇馬日前以超強颱風之勢登陸浙江，導致臨海全市水浸，救援人員出動多艘衝鋒舟疏散群眾。近日有眼利網民在救援團隊中，發現前皮划艇世界冠軍、浙江大學公共體育與藝術部教師許亞萍的身影，獲網民大讚。據報許的救援小組一共協助轉移了30多名群眾，惟許謙稱︰「我只是把學過的東西用起來而已。這是我應該做的。」



「我沒發朋友圈啊，你怎麽知道？」內地傳媒近日聯繫許亞萍時，她顯得十分驚訝。據透露，她上周六（10日）晚上看到臨海的災情後，便響應警方徵用衝鋒舟的呼籲，立即聯繫各方好友組成救援小組，並在翌日抵達臨海展開救援；短短10多小時內，她的救援小組一共協助轉移了多名市民，直到救援結束，她坐上返回杭州的車後，才能小眠片刻。



她透露，起初抵達臨海時，雖然有當地救援組織接頭，但消息很混亂，很多救援小組滿腔熱血卻不夠專業，故她認為「有技能的人就該衝在最前面」。事實上，許亞萍不但是皮划艇世界冠軍，而且是國際搜救衝鋒舟救援技術教官、國際水域救援IRIA亞洲首位R4女教官，縱然如此，她仍面對很多困難。



「水深開不怕，水淺不好開。」許亞萍坦言，即使駕駛衝鋒舟，但因水裏漂浮各種雜物，她只能放慢速度，下水時又要避免觸電，「每一處細節都要考慮周全，首先得保證自己的安全」，加上人生路不熟，資訊混亂，他們只能抱着「寧可白跑一趟，也不能錯過一處」四處搜索。



事件引起網民熱議，有網民盛讚許亞萍是「這才是學以致用的最高境界」，但她謙稱，「我跟千千萬萬救援人員一樣，不用太關注我」，一再強調「救援需要團隊配合協作」。她又表示︰「其實有點不好意思。那麽多人過來，很多比我們更專業。我們就是救援隊伍裏面一顆螺絲釘，水上運動是我的強項，救援是我的專業，這時候不去，學了要幹嗎？」