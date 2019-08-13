請拾荒老婦吃飯爆紅　餐廳老闆︰想踏實過活

在江蘇蘇州市開設餐廳的39歲男子賀星，近日將自己免費請一名84歲拾荒老婦吃飯的經歷，分享到短片平台抖音後，意外爆紅。雖然亦有不少網民質疑他「擺拍」，透過炒作增加餐廳知名度，但大部分網民均盛讚他「好人做好事」，並鼓勵他繼續幫助其他有需要的人。



從網傳短片可見，一名衣衫襤褸的老婦坐在餐廳前，面前擺放着一碗米飯和一大碗紫菜蛋花湯；吃了一會後，老婦從口袋中掏出一枚1元（人民幣．下同，約1.13港元）硬幣，並遞向拍片的賀星，但賀星表示「不用了，吃吧」；其後，短片便結束。



賀星接受內地傳媒採訪時表示，該名老婦從今年4月底便不定時到其餐廳吃飯，由於她每天只花1元買飯，堅持不點菜，令他開始留意老婦。由於老婦平常背着蛇皮袋、衣服上滿滿補丁，故他認為老婦在附近拾荒，便決定不再收費，且主動做不同的菜式給她。久而久之，老婦便時常來到賀星的餐廳，且不再掏錢，有時更會主動向賀表示「想吃肉」，賀星亦會滿足她的要求。



後來，賀星便把老婦的經歷拍下並分享上網，未料竟因此爆紅，但他明言「只想踏實過生活」。現在，賀星和妻子到街市買菜，攤販們都會主動向他打招呼，更會給他折扣。惟令他牽掛的是，他自上月底後，已有大半個月未再見過老婦；他推測老婦可能在「避暑」，但亦擔心老婦是否健康。