數間國際品牌再爆標註風波　Swarovski發聲明道歉

連日來有國際時裝品牌因標註國家名稱問題，於中國大陸鬧出風波。有網民周二（13日）再發現，包括Hermes、Burberry、以及經已道歉的Versace等多個品牌，其官方網站仍將香港、澳門及台灣，分別標註成獨立地區及國家。另奧地利首飾品牌Swarovski同因地域標註問題，周二發聲明道歉。



據指，以上品牌的官網中，在搜索國家和城市時，未有把香港及澳門作任何國家標註，另把台北對應國家標註成台灣（Taiwan）。事件於網上引起大批大陸網民批評，揚言要抵制涉事品牌。另官媒針對今次地名風波批評，外國品牌到大陸做生意時，要注要地域標註問題，稱「不冒犯消費者是必修課」。



針對Swarovski的地域標註問題，內地藝人江疏影作為該品牌的亞洲代言人，她表示會就事件終止雙方合作關係。Swarovski發聲明回應表示「萬分抱歉」，又指公司已經在全球加強對中國地區的認知和支援，從而加速以中國市場為核心的自查。



過去兩日，Versace及美國品牌Coach因一款T恤的圖案中，錯誤標註香港及台灣成國家，先後發出聲明道歉，並表示會將有關產品全面下架，引起多名大陸藝人發出聲明，終止與有關品牌的合作。