1年打4鐵路「貪虎」　中鐵南昌局副董事長受查

內地「貪虎」、「蒼蠅」打之不盡，鐵路系統近年更成為重點打擊範疇！中央紀委國家監委網站周一（12日）晚上發布消息，中國鐵路南昌局集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理馬葉江涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。據悉，馬是自去年以來，第4名倒台的鐵路系統貪腐「大老虎」。



公開資料顯示，現年51歲的馬葉江，長期在新疆烏魯木齊鐵路局工作，先後擔任該局局長助理、副局長及黨委委員、黨委書記等職；及至2017年，中國鐵路公司所屬18個鐵路局改制為鐵路局集團有限公司，馬於當年9月調任江西的中鐵南昌局集團，出任黨委副書記、總經理，同年11月獲任副董事長職務，惟履新不足2年倒台受查。



內地媒體報道，自去年以來，包括馬葉江在內，各地鐵路局已有多名領導被查。根據紀委監委通報，去年4月，中國鐵路瀋陽局集團有限公司董事、副總經理王遷；同年11月，中國鐵路武漢局集團有限公司董事、副總經理蔣芳政，以及中國鐵路鄭州局集團有限公司董事、副總經理吳翠瓏，先後因涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查。另上月26日，原中國鐵路建設投資公司黨委副書記、總經理王東明亦宣布被查。



報道還指，除了上述鐵路系統的「貪虎」被打，四川鐵路系統也成為了反貪腐的「重災區」，包括成渝鐵路客運專線有限責任公司黨委委員、副董事長、副總經理和成貴鐵路有限責任公司黨委委員、副總經理吳忠，成渝鐵路客運專線有限責任公司和成貴鐵路有限責任公司黨委書記、董事長、總經理張國力被查，還有成昆鐵路有限責任公司副總經理劉琨於上月倒台。