涉貪逾8450萬人民幣　前正廳級官員被囚終身

早前因涉嫌貪污、受賄、挪用公款、濫用職權、玩忽職守等罪被起訴的中國國際貿易促進委員會內蒙古自治區委員會前黨組書記李世鎔（正廳級），近日被裁定罪成，數罪並罰判處無期徒刑，並沒收全部個人財產。



經對李世鎔進行立案調查後發現，他自2002年起，利用擔任鄂爾多斯市副市長、內蒙古自治區國土資源廳黨組書記、廳長的職務便利，索取或收受他人財物共計8452萬餘元（人民幣．下同，逾9400萬港元），並挪用1.5億元（約1.67億港元）資金給企業用於營利活動謀取個人利益，數額巨大且不退還。



此外，李世鎔利用職務便利，違反專款專用的規定，擅自決定處理公款及違反國家政策規定，盲目進行項目建設，給國家造成經濟損失共計7300萬元（約8110萬港元）；在建設多晶硅項目上明知存在審批不全、市場低迷等建設風險，嚴重不負責任決策進行項目建設，給國家造成逾1億元（逾1.1億港元）的經濟損失。



鑑於李世鎔曾為正廳級幹部，涉及35宗案件，證據材料多達111冊，呼和浩特市人民檢察院予以高度重視，去年2月11日受理該案後，僅用44天即將案件提起公訴。