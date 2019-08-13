修例風波：官媒轟黎智英等人禍港亂港　必將自食其果

香港的《逃犯條例》修訂風波一直未平，中國官方曾多次斥責示威者的激進行為。有官媒周二（13日）發表一篇名為《禍港亂港頭目必將自食其果》的評論文章，批評壹傳媒黎智英（漢奸黎）、「港獨」組織頭目黃之鋒、羅冠聰等人勾結外部勢力，在幕後操縱示威者，其禍港亂港的圖謀必將自食其果。



文章指出，上述的禍港亂港頭目、「反中亂港」的勢力在幕後操縱示威者，並讓外部勢力干預香港事務，不顧民族尊嚴及香港利益，成為社會的重要亂源；他們把「民主」、「自由」、「人權」掛在嘴邊，實際卻內外勾結；而黎智英、有「李漢奸」之稱的民主黨創黨主席李柱銘、被稱為「民主阿婆」的前政務司司長陳方安生更曾飛往美國，與當地政客暗通款曲，惡意抹黑香港法治和「一國兩制」；或以「投訴」祈求西方勢力出手施壓，如同賣國求榮的漢奸嘴臉。



有大量證據表明，香港近日內發生眾多的暴力違法行為，幕後有「黑手」在推動。如黃之鋒、羅冠聰等人在某酒店接觸美國駐港總領館官員，有關相片迅速網上熱傳。文章認為，近日的一系列暴力事件，正是他們引狼入室、煽風點火釀成的惡果。



另外，對於示威者屢用危險工具攻擊警員，已構成嚴重的暴力犯罪，並出現恐怖主義苗頭，踐踏對香港法治和社會秩序。事因禍港亂港份子，極盡挑唆慫恿，以政治圖謀利用年輕人充當棋子、炮灰，為達不可告人的政治目的，把年輕人引向歧途、送上絕路。



評論呼籲香港市民應挺身而出，拒絕亂港分子。在暴力及「黑色恐怖」蔓延時刻，不要再利用下一代，「我們只想香港安樂」、「賣國賊滾出香港」。中央政府只想維護香港繁榮穩定、捍衞國家根本利益的堅定決心，守護香港社會法治、維護安定，而禍港亂港頭目的圖謀必將自食其果。