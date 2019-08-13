毒販趁暑假聘青年赴泰美運毒　台繳83公斤毒品拘13人

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，台灣刑事局周二（13日）通報，當局近日成功偵破一宗跨境走私毒品案，繳獲68.4公斤大麻及14.5公斤毒品海洛英，合共市值超過3億元（新台幣．下同，逾7600萬港元），拘捕13名涉案疑犯。據悉，該販毒組織趁暑假聘招「運毒手」到泰國、美國等國家將毒品偷運回台。



台灣刑事局國際刑警科日前接獲線報，在掃毒行動日趨嚴密下，販毒組織為確保有足夠毒品貨源，一個以陳姓主謀為首的販毒組織利用暑假招攬不良的年輕人、弱勢中低收入的身障人士，以招待跨國旅遊及暑期出國度假為名，提供來回機票和每次10萬元（約2.5萬港元）的報酬為「運毒手」，前往泰、美等國販運大麻及高純度海洛英磚回台。



警方指出，陳某聘用的「運毒手」每次往返台灣約需15萬元（約3.7萬港元）至20萬元（約5萬港元），並要求他們簽下同等面額本票作擔保，避免運毒事件外洩，並刻意安排「運毒手」乘搭深夜到清晨的抵台航班，利用該時段機場安檢力量較為鬆散薄弱闖關。



刑事局國際刑警科早前會同多個部門，先在今年6月1日在台北桃園國際機場拘捕一名郭姓疑犯，從其行李篋內繳獲約37.3公斤的大麻，並於上周一（5日）及周一（12日）拘捕多人，合共繳獲約31.1公斤大麻及14.5公斤的毒品海洛英，並同時在新北市林口區拘捕陳某。目前，全案依違反毒品危害防制條例，移送桃園地方檢察署偵辦，警方目前正循線擴大追查幕後組織。



今次是過去281日內第68宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/