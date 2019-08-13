法院誤判舉報紅人　男子被囚4年索償552萬人民幣　

河北灤州市人民法院早前對被控敲詐、重婚罪的李志敏改判無罪釋放。李男周二（13日）向當地法院以重審無罪賠償為由，索償552萬元（人民幣‧下同，約623.9萬港元）。據了解，李男曾通過網絡舉報多名官員使其被查處，因而被稱為「舉報紅人」。事後李男莫名被控，在獲釋前他已被羈押4年3個月。



李男早前被判囚11年9個月，他在國家賠償申請書中寫到，在被羈押的1552天裏被關押在封閉監室，吃飯、睡覺、上廁所均在同一空間，「長明燈」和閉路電視24小時開啟，使其身心受極大傷害。他表示，在監獄內曾對生活失去信心，撞牆自殺，更患上糖尿病、腦梗死、高血壓等疾病，需住院治療。



他日前正式向有關部門提出賠償請求，包括侵犯人身自由賠償金約147萬元（約166.1萬港元）、精神損失費200萬元（226萬港元）；後續治療費30萬元（約33.9萬港元）；保險終止合約導致損失20萬元（約22.6萬港元）；因長期羈押，導致借款人失蹤不能還款，涉100萬元（約113萬港元）。他對公安機關非法抄家、扣押多種財物要求公開道歉。