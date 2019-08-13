美大學教授協會聯發聲明　籲校方尊重華裔師生隱私

美國政府近日對華裔學者加強審查，引起內地的科研團體關注。對此，美國大學教授協會（American Association of University Professors）及其他18個有關組織，周一（12日）聯合發布有關聲明，要求大學應維護其獨立性，保持學術自由，按正當程序行事，尊重學生和教職員的隱私。



根據美國聯邦調查局（FBI）敦促及建議，美國高等的教育機構需監視中國學生，以及學者的「不法」活動，以防數據被竊取和知識產權外洩。但協會質疑行動違反監控個人的規範性，且對留美華人科研團體的現狀不容樂觀。



聲明指出，要求對特定的被懷疑或受查的個人以及其所屬單位，均不能遷怒於其族裔，包括信息分享、出口管控，以及知識產權的保護。並不透過訴諸其他手段，懷疑成千上萬的學生和學者。另要求調查人員需加以區別，勿踐踏個人的權利，以及學術界自由和開放的原則。



據了解，去年在美留學的中國學生逾34萬人；如上述調查出現問題，將阻礙未來對國外學生和學者的招募、年輕科學家的訓練，包括正在進行中的科研項目。