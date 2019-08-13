北大學霸弒母遭審查起訴　透露案發後曾欲輕生

北京大學男學霸吳謝宇，涉嫌於2015年7月11日在福建福州家中弑母，並在潛逃3年半後，於今年4月21日在重慶江北機場落網，當時他身上攜帶30多張身份證。內媒引述消息人士報道，吳涉及故意殺人、詐騙、買賣身份證件三項罪名，周一（12日）被報送福州市人民檢察院審查起訴。



消息指，吳謝宇已對作案一事供認不諱，並交代殘忍的作案過程，又透露自己與母親生活得很辛苦，他本想在作案後自殺，但最後因見到母親的死亡狀態而心生恐懼，放棄輕生念頭。消息又證實，吳謝宇已表明自己不需委託辯護人，並拒絕與指派辯護人會面，除調查人員外，目前也無其他親屬見過他。



資料顯示，案發前1個月，吳謝宇網購了菜刀、手術刀，還有防水布、隔離服等作案工具，其後購買真空壓縮袋、活性碳等物。案發當日在福州一所中學教職工宿舍住宅內殺死母親後，吳封死了事發單位，並用膠布層層包裹母親屍體，還放入活性炭吸臭。為防他人揭發兇案，吳還在藏屍房間外安裝紅外線警報器。吳事後又向親戚借錢，並謊稱要去美國麻省理工學院做交換生，母親一同前往陪讀。



案件一直到2016年2月14日，才被前去涉事宿舍的親屬所揭發。據消息人士透露，吳謝宇在初步審訊期間，只會在涉及與案件無關的知識性話題時，才會積極表達，甚至還會主動談起黑洞等相關學術話題。