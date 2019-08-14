少女出走多月被母尋回　又在酒店房墮樓身亡

四川巴中市通江縣一名13歲羅姓少女早前離家出走，其母親周日（11日）在諾江鎮尋獲她，惟兩人在某酒店的房間內爭執，酒醉的羅女其後疑心急出門，誤把窗戶當作大門，從4樓墮地身亡。事後，羅女的父母認為女兒出走期間所發生的事存在不少疑點，認為有人存心拐走女兒，周一（12日）已向警方報案求助。



羅的母親張女士表示，丈夫一直在上海做速遞生意，她則留在通江縣家中照顧女兒，惟女兒處於叛逆期，經常外出玩耍，今年5月更捲入一宗傷人案，聯同多名朋友打傷了一位女同學，結果被起訴；在傷人後，張女士把女兒送回老家洪口鎮，希望女兒與不良朋友斷絕來往，自己則前往上海尋找丈夫，惟沒幾天就有人駕車把女兒接走，她自此便失去女兒下落，家人多番尋找不果。



及後，羅女雖然警方發現並送到通江縣救助站，卻又被一名男子以「表哥」身份接走。直至近日，羅女傷人的官司即將開庭，張女士才急忙趕回通江縣尋找女兒；至事發當晚，張女士通過一名經常與女兒聯繫的男子，得知女兒在諾江鎮某酒吧內，她便趕去酒吧，終發現女兒。



看到女兒醉醺醺，張女士便叫女兒回家，惟女兒拒絕，更從手袋中拿出一張酒店房卡，張女士只好帶女兒回到酒店房間。剛走進房內，張女士便發現煙灰缸內滿是煙頭，更有5杯奶茶。雙人其後發生爭吵，期間羅女的手機不停來電，還有人發訊息問「你在哪個房間」。羅女其後走到窗戶附近，張女士剛轉身過來，羅女便墮樓身亡。



羅女身故後，張女士及家人發現存在多個疑點，包括一名沒身份證的13歲少女，是如何在登記入住酒店；而羅女出走期間，只曾向家人索要數十元人民幣，她如何應付平日開銷，又如誰人一起生活。對此，警方僅表示，經查確認酒店房間是羅女用一名男子的身份登記，至於羅女到什麼人一起生活等，目前仍在調查當中。