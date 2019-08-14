名校生開發棋牌軟件　警拘逾90名涉網絡賭博疑犯

浙江杭州市公安局蕭山分局早前摧毀一個網絡賭博組織，拘捕90多名疑犯。據了解，該組織通過一名當地著名大學畢業生開發的棋牌賭博軟件，2年來發展成900多名「代理」，累計註冊玩家遍及全國5萬多人，涉案金額逾4000萬元（人民幣．下同，逾4440萬港元），凍結500多萬元（逾560萬港元）資金。目前，相關案件已被移送檢察機關審查起訴。



警方表示，今年33歲的勞某大學畢業後在一家公司從事軟件開發工作，後於2016年6月辭職創業，並開發一款名為「風贏十三水」的棋牌手機軟件，同時找來親戚及昔日同事擔任骨幹成員，再通過網絡招聘等方式召集20多人，在杭州成立一家科技公司推廣該賭博軟件，從而非法獲取巨額利益，翌年更推出招聘「代理」發展玩家模式。



其中一名28歲的鍾姓疑犯表示，經朋友介紹下參與該賭博軟件，自此深陷其中，在輸了不少錢後，其友人告知可以作為「代理」賺錢，繼而向親朋戚友推廣，從「一級代理」升至「二級代理」，累計獲利數萬元。



警方深入調查後還發現，今年4月該網絡賭博組織曾僱用黑客，對其他棋牌遊戲平台競爭對手的伺服器進行攻擊，致使對方伺服器癱瘓，造成逾萬註冊用戶無法使用，從而敲詐勒索每周300元（約330港元）至600元（約660港元）不等的「保護費」。及至案發，累計非法獲利近13萬元（約14.4萬港元）。