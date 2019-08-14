修例風波：華外交部斥美議員干擾港事務　唯恐天下不亂

香港反修例示威風波持續，多名美國議員先後指摘香港警方暴力鎮壓示威者。中國外交部周二（13日）深夜發文批評，這些議員罔顧事實、顛倒黑白，挑唆港人對抗港府及中央，唯恐天下不亂。另官媒評論批評，西方政要近日涉港言論是明張目膽地干擾香港事務，直指絕不容許外部黑手胡作非為。



外交部發言人華春瑩指，包括美國眾議院議長佩洛西，參議院共和黨領袖麥康奈爾、議員魯比奧等人近日涉港言論，是將暴力犯罪美化成爭取人權和自由，同時把香港警察依法執法、打擊犯罪歪曲成暴力鎮壓。華春瑩強調，美國議員無權介入香港事務，更無資格說三道四，應管好自己的事，香港不用他們操心。



官媒評論則指，近日英美雙方官員就事件發聲，形容他們是示威者的「教師爺」，打着「人權」及「民主」幌子，刻意混淆暴力活動與和平示威，甚至美化暴力，其言行之惡劣世所罕見。



另有官媒指某些有心人士鼓吹「違法達義」，以違法手段實現個人或團隊利益訴求的合理性，邏輯荒謬滑稽，直指暴力及違法不會因為它標榜甚麼偽命題而有所改變，認為參與違法行為者必須接受法律的制裁。



另一官媒文章就指，香港動亂之際，最興奮是「台獨」勢力，「檢到槍開罵一國兩制」；又指台灣的總統蔡英文將香港之亂局當作「人血饅頭」舔食，以他人之血灌自己的選票。