修例風波：港澳辦斥激進示威者非法禁錮　近乎恐怖主義

國務院港澳辦周三（14日）就內地記者和遊客在香港機場的反修例集會中被毆打一事，發聲明回應，指有部分暴徒圍毆及非法禁錮內地記者、遊客的嚴重暴力行為，近乎恐怖主義，對此表示極大憤慨和強烈譴責。中聯辦亦指，示威者的暴行已與恐怖分子無異。



港澳辦發言人徐露穎指，集會中部分激進暴力分子，先是對持有因私往來港澳通行證來香港機場接人的深圳居民徐某，施以嚴重襲擊及非法禁錮，又用鐳射槍照射眼睛及虐打，致其昏迷。其後暴力分子又將《環球時報》記者付國豪雙手捆綁及圍毆。港澳辦對於這種近乎恐怖主義的行徑，表示最強烈的譴責。



徐露穎指，激進暴力分子完全突破法律、道德、人性底線，眾目睽睽下公然施以嚴重暴力行為，令人觸目驚心，不寒而慄。對於這種極其惡劣的暴力犯罪行徑，港澳辦支持香港警隊和司法機構果斷執法。



中聯辦周三發聲明指，示威者撕下所謂「和理非」的假面具，癱瘓機場；暴徒對新聞記者非法禁錮、野蠻毆打，是對新聞自由的嚴重踐踏，完全超出文明社會的底線，直斥示威者目無法紀、侵犯人權及泯滅人性。