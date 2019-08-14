自稱任市長後未打牌　韓國瑜度假攻四方城斷正

台灣的國民黨總統提名人韓國瑜，自從擔任高雄市長以來，其言行舉動一直成為輿論的焦點。曾傳出有外遇、酗酒、上夜店的韓國瑜，自稱出任高雄市長以來「沒再打過一場麻將，也沒醉過一場酒」。但有市民提供照片爆料，韓今年農曆年間曾通宵打牌。



高雄市議員林智鴻周四（14日）聲稱接獲市民爆料，指韓國瑜在今年農曆年間前往峇里島度假，同行有國民黨立委許淑華等人。爆料者稱，2月4日年三十當晚11時許，看到韓與許等人在酒店泳池旁邊一間房內打麻將。爆料者在吧台與家人喝酒聊天直至凌晨1時許，而韓等人還在打麻將未離開。



林智鴻認為，親朋好友聚會打衞生麻將是常有的事，但韓自稱「自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將」，顯然與事實不符，因此要求韓公開澄清是否說謊。



高雄巿府新聞局長王淺秋回應，韓只是過年期間與家人親友同樂，不玩錢也不是在高雄打，更非外界指涉及賭博。有台媒發現，當時打麻牌的人除韓和許外，還有韓的妻子李佳芬和兒子韓天，又引述李佳芬稱當時只是單純聯誼玩樂的家庭麻將。