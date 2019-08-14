警破套路貸詐騙催款窩點　凍結逾2600萬元人民幣

河南新密市警方近日破獲兩個套路貸詐騙、催收窩點，先後拘捕逾180名疑犯，並扣押共210部電腦及手機，凍結涉案資金逾2600萬元人民幣（約2960萬港元）。涉案窩點以放款門檻低、速度快為誘餌，貸款後提高管理費、利息等，再不斷向借款人催款。



檢察機關透露，有受害人因未能按時還款，貸款公司遂向其親戚、朋友發短訊、打電話等惡意騷擾催收，將個人照片修圖為裸照、祭奠照片後在網上發布，並對其侮辱誹謗。另有人因未能負擔高額的手續費、服務費、逾期費，不敵貸款平台的催收電話和短訊「轟炸」而輕生。



警方指，涉案窩點通過網絡成立小額貸款公司，結構清晰職責分明，設有受貸組、審核組、催收組等多個部門。他們組織嚴密，分工明確，一旦有人貸款就會快速放貸。



若借款人逾期未還款，貸款公司便會不斷增加管理費、利息等費用，再通過電話辱罵、短訊言語威脅、利用個人信息造謠、誹謗等方式催款。目前，涉案疑犯先後被公安機關以涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪移送檢察院提起公訴。