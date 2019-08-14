台登革熱疫情向北蔓延　新北現今年首宗個案

登革熱疫情早前在南部爆發後，有向北蔓延之勢。台灣的衞生福利部疾病管制署（疾管署）周三（14日）公布，新北市出現今年首宗本土登革熱個案，由於感染的男子於台北工作，當局仍在釐清感染源頭。



據指該名40多歲男子住在新北中和區秀景里，近期無離開台灣，其活動範圍包括新北市中和、汐止，以及台北文山區。男子本月6日開始出現病徵，曾兩度求醫均被診斷為感冒，直至周日（11日）出疹後就醫住院，經通報檢驗才確診感染登革熱第一型。目前男子健康情況良好，已出院休養。



另外，高雄周二新增的本土登革熱確診個案，一名住在仁武區的30多歲女子，在左營區工作，戶籍為台南市東區。上周六（10日）她因發燒、頭痛、肌肉痠痛、惡心嘔吐、腹瀉及後眼窩疼痛等症狀就醫，周一（12日）因症狀未緩解再度就醫並通報，經初步抽血檢驗對登革熱呈陽性反應，周三確診感染登革熱第二型。



據疾管署統計，今年到目前全台累計確診70宗本土登革熱個案，其中高雄佔50宗、台南18宗、桃園與新北各1宗；另有307宗境外移入個案，境外個案病例數目合計為近10年同期最高。