家屬被蒙騙捐出婦人肝腎　主診醫生等6人被捕

安徽懷遠縣的53歲婦人李萍，去年被兒子砍傷送院，搶救無效死亡。主治醫生楊素勛勸説其家人捐獻李萍的器官，並給予20萬元（人民幣‧下同，約22.7萬港元）「國家補助」。最後家屬選擇放棄治療，同意捐獻李萍的肝臟和腎臟。惟她的二兒子石祥林起疑，經追查終確定這不是正規捐獻。懷遠縣人民檢察院周二（13日）回應，今年5月警方已將6名疑犯逮捕。



李萍去年2月被患有精神疾病的大兒子用斧頭斬至重傷，被送往懷遠縣人民醫院深切治療部搶救，最終搶救無效，不幸腦死亡。李萍丈夫和女兒簽署了一份器官捐獻登記表，獲得「補助金」以支付醫療費用。石祥林痊愈出院後得知此事，便向負責捐贈器官的楊素勛查詢器官捐獻的情況。



楊男沒有詳細告知捐獻情況，只是提供了數張簽了名的器官捐獻同意文件。石祥林發現表上的單位、編號和印章欄均為空白，心生懷疑。其後他到了北京的中國人體器官捐獻管理中心查詢，職員稱只要是通過正常渠道的捐獻都會有登記，惟沒有找到李萍的資料。



懷遠縣紅十字會日前亦向內地媒體證實，李萍的器官捐獻並非通過人體器官捐獻正規途徑，而是醫生的個人行為。石祥林向衞生行政部門反映事件，楊男隨即向石支付46萬元（約52.3萬港元）封口費，但石祥林拒收。



今年4月，中央掃黑除惡第14督導組進駐安徽省，石男便帶齊資料往舉報。警方正式立案調查，之後以涉嫌侮辱屍體罪，逮捕6名疑犯，包括楊素勛。有律師表示，楊男等人可能涉及侮辱屍體罪及組織出賣人體器官。



有內媒評論指，販賣器官「黑市」屢禁不止，本應懸壺濟世的醫務人員亦參與其中，部分醫生更以出賣器官可以救人等謬論為由，出賣底線，指當局應嚴懲這些以捐獻名義，哄騙家屬捐出人體器官的醫生。