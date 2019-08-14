修例風波：東部戰區微信發文　10分鐘可到香港

內地《環球時報》記者付國豪在香港機場示威中被打後，解放軍東部戰區陸軍隨即於周三（14日），以《付國豪被毆打之後，我們必須知道的7條常識！》為題在其官方微信公眾號發文，其中提到近日在深圳集結的武警部隊，並配上一張深圳灣春繭體育館停滿軍車的照片，稱從這裏出發，只需10分鐘便可到香港。惟文章於大約中午發布後，數小時後就已刪除，耐人尋味。



文章引述《基本法》指，香港一旦發生特區政府不能控制、危及國家統一或安全的動亂時，全國人大有權宣布特區進入緊急狀態，中央可發布命令，將有關全國性法律在香港實施。另亦引述《反恐法》指，國家反對一切形式的恐怖主義，對任何組織、策劃、準備實施、實施恐怖活動，或宣揚煽動相關行為等，依法追究法律責任。



文章又引述《武裝警察法》，指內地武警部隊可參與處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐襲事件和其他社會安全事件。同時引用《鄧小平文選》稱，在香港的駐軍可以防止動亂。



而文中最後兩點，是本年八月八日是立秋，以及蝗蟲會在秋天後逐漸絕迹，當中的意思耐人尋味。文中亦附有一張蝗蟲圖片，圖中寫有「港毒分子」字樣但被打交叉。



美聯社周三則公布一些攝於周一（12日）衞星圖片，從高空可見深圳灣春繭體育館內滿是軍車，估計為數達500輛以上。