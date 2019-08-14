台航太展明天開幕　新騰雲無人機首亮相

2019年台北航太暨國防工業展周四（15日）在台北世貿中心舉行，將展出多項軍事、航空設備。台灣中山科學研究院研發的新型大型騰雲無人機測試版將首次亮相，院方表示，首架騰雲機將於12月出廠，翌月作研發測評。



據悉，為期兩日的展覽在世貿中心一館舉行。台灣軍方指出，今年共有81項武器裝備及研發成果參展，最受矚目的是八輪雲豹M2樣車、新型騰雲大型無人機、「劍翔」反輻射無人機。



相較於舊型騰雲大型無人機，新機的滯空、多酬載能力佔優。台中科院航空研究所長齊立平表示，新機機體較大、翼長增加、推力提升數倍，另強化了飛行控制、電力系統，如採用三備援設計，即其中一個故障，仍有其餘兩個使用，不會發生墜落等危險。



他續指，新騰雲可以飛得更高、更遠、相機解像度更強，可夜間偵測，進行即時影像傳輸；另有自主起降功能，可多機操、聯網導控。



另外海軍司令部周三在Facebook專頁公布日前海軍子儀軍艦等單位在台灣東部海域執行「海空軍飛彈射擊訓練」的一系列照片，其中雄風三型導彈實彈射擊，是首次公開亮相。