七旬翁上門討債釀爭執　手指戳老婦眼鮮血直噴

台灣的台北市一名簡姓老翁，早前與人合夥做生意發生糾紛，多年來持續向陳姓股東追討債務未果。周二（13日）簡男登門向陳男討債時，與對方妻子發生爭執，期間簡男一時氣憤竟用手指猛戳陳妻雙眼致鮮血直流。



事發後簡男騎單車直奔附近的派出所報案，警方隨即呼叫救護車到場並將陳妻送院，經急救，醫院指陳妻雙眼組織有部分脫落、破裂，恐有失明之虞。警方已將簡男依重傷害罪逮捕移送檢方偵辦，訊後檢方諭令簡男以2萬元（新台幣‧下同，約5000港元）交保。



據警方調查，70歲的簡男與77歲的陳男10年前合夥做生意，後來公司因經營不善倒閉，簡男懷疑陳男侵吞公款，欲向對方討回200萬（約50萬港元）。簡男曾提出訴訟卻敗訴，於是近年多次親赴陳家討債，數月前更因涉用螺絲批襲擊陳男被告上法庭，原定周三（14日）開庭。



誰知簡男周二下午4時再到陳家並在門外咆哮，75歲的陳妻當時擋在門口，雙方初生口角，陳妻繼而用垃圾袋擲向簡男致其跌倒，陳妻之後再出腳踢他，簡男起身後怒火中燒，雙手本欲抓向陳妻頭部，卻不慎插進其雙眼致鮮血湧出，簡男嚇得立即停手。簡男事後向警方供稱，自己先被攻擊受傷才自衞，卻用力過猛誤傷人。