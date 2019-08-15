助犯罪組織比特幣挖礦盜電　台電「內鬼」落網

台灣警方於去年12月底，首度搗破以一個偷電運作比特幣「挖礦機」的組織，拘捕13人。惟調查過程中，警方屢次發現組織頭目楊X提前毀滅罪證，便懷疑「有內鬼」通風報信。經查，證實台灣電力公司員工呂X涉收賄包庇楊X，為其組織提供情報。警方日前依詐欺、背信、洩密等罪，將呂X送辦，複訊後羈押禁見。



警方表示，52歲的楊X自前年起，以經營網吧、夾公仔店作掩護，在店內架設「挖礦場」，包括多部電腦、無線路由器等設備，遂於網絡上大肆搜尋比特幣等虛擬貨幣非法牟利。但由於「挖礦」器材非常耗電，該組織偷接台電公用電路，令台電損失約550萬元（新台幣‧下同，約140萬港元）。



警方查出，呂X利用職務便利，配合楊X將原本應「成案」的「用電實地調查書」改成「不成案」，讓楊X的團夥免交巨額電費，藉此每個月向楊X收賄10萬元（2.5萬港元）。另警方又從呂X的住所搜出現金68萬元（約17萬港元）、洋酒禮盒、遭更改的調查書等證物。



比特幣作為虛擬貨幣，交易價值甚高。但由於其發行時間及數限有限，新發行的比特幣就好比剛出土的金礦，因此獲得比特幣的人被稱為「礦工」，而在網絡上搜出新比特幣的過程叫作「挖礦」。